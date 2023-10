Kanadyjczyk z polskim obywatelstwem skazany w Holandii

Robert Wilson, Kanadyjczyk posiadający również polskie obywatelstwo, został oskarżony o publiczne znieważenie grupy ludności i podżeganie do dyskryminacji. 6 lutego 2023 roku mężczyzna przy pomocy laserowego rzutnika wyświetlił na ścianie budynku Muzeum Anny Frank w Amsterdamie napis "Anna Frank wynalazła długopis" (org. "Ann (sic) Frank invented the ballpoint pen"). Jest to nawiązanie do teorii podważającej autentyczność pamiętnika Anny Frank.