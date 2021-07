Kanada znosi część obostrzeń. Nie dotyczy to turystów

Znoszenie obostrzeń. Polacy z kanadyjskim obywatelstwem zwolnieni z kwarantanny

Kanadyjczycy, którzy są w pełni zaszczepieni, będą więc mogli pojechać na wakacje do krajów, które wpuszczają kanadyjskich obywateli. To oznacza, że np. Polacy z kanadyjskim obywatelstwem lub prawem stałego pobytu będą mogli polecieć na wakacje do Polski i wrócić do Kanady bez konieczności kwarantanny.