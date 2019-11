Kanada z nowym rządem. Justin Trudeau zaczyna drugą kadencję

Justin Trudeau stanął na czele nowego rządu Kanady. To gabinet mniejszościowy, który oddaje wynik październikowych wyborów. Na 35 ministrów siedmiu to nowi współpracownicy premiera.

Z kolei Jim Carr został specjalnym przedstawicielem rządu do kontaktów z dwiema zachodnimi prowincjami, Alberty i Saskatchewan. On też ma doprowadzić do porozumienia z prowincjami Quebec i Kolumbia Brytyjska ws. rozbudowy infrastruktury.