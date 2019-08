Kanada. Nastolatkowie podejrzewani o morderstwa znalezieni martwi

- O 10 rano (czasu lokalnego - przyp. red.) funkcjonariusze znaleźli ciała dwóch mężczyzn. To właśnie oni są podejrzewani o morderstwo 3 osób - poinformowała kanadyjska policja. Nastolatkowie mieli zamordować 3 tygodnie temu wykładowcę oraz dwoje turystów. Od tego czasu byli nieuchwytni.

We wtorek lokalna policja informowała, że przy brzegu rzeki Nelson, niedaleko niewielkiej miejscowości Gillam w prowincji Manitoba, znaleziono kilka przedmiotów należących prawdopodobnie do nastolatków. To właśnie one miały pomóc w środowym odkryciu.