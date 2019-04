Kampinos. Ogromny pożar pod Warszawą. Płonie 15 hektarów lasu

Groźny pożar w Kampinoskim Parku Narodowym. Pali się 15 hektarów lasu w okolicy miejscowości Górki koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Z ogniem walczy 80 strażaków. Jest bardzo trudny do opanowania. Rozważany jest zrzut wody z powietrza.

Pożar wybuchł ok. godz. 12. - Sytuacja na pewno będzie się rozwijała, bo wiele silny wiatr. Robimy, co możemy, by opanować pożar, ale to jest bardzo trudne. Na razie nie zarządziliśmy ewakuacji, ale jeśli będzie to konieczne, to tak zrobimy. Nasze działania na razie skupiają się na tym, by zahamować rozprzestrzenianie się ognia - powiedział Karol Kierzkowski z mazowieckiej straży pożarnej.