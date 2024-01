Kamiński i Wąsik w więzieniu. Ruch po stronie Dudy. "Pełna odpowiedzialność"

Co teraz dalej ze sprawą polityków? Jak wyjaśnia w rozmowie z WP Mikołaj Małecki, decyzja zależy wyłącznie do prezydenta. - Ważne jest to, że teraz pan prezydent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ułaskawienie albo nieułaskawienie dwóch skazanych. To jest teraz decyzja w pełni w rękach prezydenta, nie ma już przerzucania odpowiedzialności i obarczania winą Adama Bodnara, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik siedzą w więzieniu - tłumaczy karnista.