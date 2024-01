Kamiński i Wąsik coraz bliżej wolności? Mowa o "końcu tygodnia"

Nasi rozmówcy podkreślają, że Prokurator Generalny niemal zakończył zapoznawanie się z aktami sprawy, które były bardzo obszerne, jego opinia jest na ukończeniu, a jej przekazanie prezydentowi to kwestia kilku do kilkudziesięciu godzin. Źródła WP w Pałacu Prezydenckim również potwierdzają, że prezydent będzie działał natychmiast i chciałby, żeby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik do końca tygodnia byli na wolności.