Kamila Gasiuk-Pihowicz o scenariuszu rozpadu Nowoczesnej: Widzę spory poziom napięcia

Widzę spory poziom napięcia. Musimy wszyscy zrobić co w naszej mocy, aby je obniżyć - mówi Wirtualnej Polsce Kamila Gasiuk-Pihowicz pytana, czy nie obawia się rozpadu Nowoczesnej po tym, jak członkostwo w tej partii zawiesiło troje posłów. Szefowa klubu parlamentarnego Nowoczesnej przyznaje, że tylko niektórzy posłowie dostali zgodę na zabieranie głosu w mediach.

To co się stało już się nie odstanie. Na tej podstawie będziemy wyciągać wnioski co trzeba zmienić na przyszłość. Na posiedzeniu klubu rozmawialiśmy o tym i podjęliśmy konkretne decyzje, takie jak powołanie rzecznika dyscyplinarnego, który będzie kontrolował każde głosowanie. Na posłów zostały nałożone kary w wysokości 1000 zł.

Nie zmienia to faktu, że projekt liberalizujący ustawę antyaborcyjną poszedł do kosza.

To niedopuszczalna sytuacja, by głosami opozycji projekt obywatelski nie był kierowany do dalszych prac. Sama się podpisywałam pod tym projektem, więc z tym są związane emocje. Chciałabym podkreślić, że większość członków klubu zagłosowała za skierowaniem projektu „Ratujmy kobiety” do komisji. Jako jedyny klub parlamentarny nie mieliśmy żadnego posła, który zagłosował przeciwko tej ustawie.