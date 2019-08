Kamila Gasiuk-Pihowicz dosadnie o PiS: zamawiają wyroki TK jak pizzę

Posłowie PO-KO skierowali do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek o ujawnienie list poparcia dla kandydatów do KRS. Parlamentarzyści ostro krytykowali PiS, twierdząc, że usiłuje zatuszować sprawę przy pomocy Trybunału Konstytucyjnego.

- W sprawie ujawnienia list poparcia do KRS zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i żadne PiS-owskie wnioski do "tak zwanego" Trybunału Konstytucyjnego nie mają mocy prawnej - powiedział w Sejmie Borys Budka.

Kamila Gasiuk-Pihowicz twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwość podporządkowało sobie wymiar sprawiedliwości i zamierza to wykorzystać ws. list poparcia do KRS. - Mamy instytucje, które na wyścigi próbują się wsłuchać w rozkazy Nowogrodzkiej. Szukają różnych kruczków prawnych, próbują ominąć wyrok sądu. Państwo PiS to prywatny folwark Kaczyńskiego, w którym wyroki Trybunału Konstytucyjnego zamawia się na telefon, tak jak pizzę - stwierdziła.