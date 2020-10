Kamil Pietrzyk długo nie wiedział, że ma COVID-19. Napisał do kolegi

Kamil Pietrzyk. Nauczyciel z Zawiercia zmarł przez koronawirusa

Zawiercie. Śmierć Kamila Pietrzyka wywołała szok

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawierciu, w której Kamil Pietrzyk uczył języka polskiego, nadal nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Mieszkańcy Zawiercia, ale również całej Polski są w szoku. Dlaczego tak młody człowiek, który nie miał chorób współistniejących, zmarł po zarażeniu koronawirusem?

Kamil Pietrzyk, nauczyciel zakażony koronawirusem. Jak dowiedział się o chorobie?

W rozmowie z TVN24 Paweł Kmiecik, kolega z pracy śp. Kamila Pietrzyka, mówił o wiadomościach, jakie otrzymał od zmarłego na 2 tygodnie przed jego śmiercią. Można z nich dowiedzieć się, jakie objawy koronawirusa miał Kamil Pietrzyk. Według informacji przekazanych przez kolegę z pracy nauczyciel myślał, że ma grypę. Dopiero później okazało się, że to COVID-19.

Kamil Pietrzyk trafił do szpitala w Tychach, gdzie podłączono go do respiratora. Niestety, nauczyciel zarażony koronawirusem zmarł.