Kamil Durczok nie trafił do aresztu. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim złożyła zażalenie na decyzję sądu ws. Kamila Durczoka. Chodzi o areszt dla dziennikarza, który jest podejrzany m.in. o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości.

- Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam. Wszystkich, którzy we mnie wierzyli i mi ufali. To są bardzo trudne dni dla mnie. To co się wydarzyło jest karygodne - powiedział Kamil Durczok po wyjściu z sali sądowej.