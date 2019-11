Kamil Bortniczuk o kontrowersyjnej części expose Mateusza Morawieckiego. "Niedobre rozwiązanie"

Rzecznik Porozumienia odniósł się do pomysłu pierwszeństwa pieszego na "zebrze". - Ta regulacja byłaby nieszczęśliwa. Będę na ten temat rozmawiał z premierem. W najlepszym wypadku doprowadzi to do paraliżu komunikacyjnego - powiedział.

- W najlepszym przypadku doprowadzi to do paraliżu komunikacyjnego w miastach. Kierowcy będą się zatrzymywali zawsze, jak zobaczą kogoś w okolicy "zebry". Niektóre osoby są nieodpowiedzialne. Może to doprowadzić do zwiększonej ilości wypadków. To temat do przedyskutowania ze specjalistami. Instynktownie czuję, że to nie jest dobre rozwiązanie - uważa poseł.