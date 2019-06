Kambodża. Kilkanaście ofiar po zawaleniu się 6-piętrowego budynku

Do katastrofy budowlanej doszło w największym kurorcie Kambodży Sihanoukville. Pod gruzami 6-piętrowego budynku zginęło co najmniej 13 osób. Kolejne 23 odniosło obrażenia.

Według policji do zawalenia się konstrukcji doszło ok. godz. 5 (w Polsce była to północ z piątku na sobotę). Kambodżański minister ds. informacji Khieu Kanharith przekazał, że wszyscy robotnicy to obywatele Kambodży, którzy nieskończony budynek wykorzystywali jako kwatery do spania.