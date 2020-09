Kalisz. Zuchwała kradzież w salonie. Panny młode zrozpaczone

Kalisz - to tu 22 września nad ranem doszło do zuchwałej kradzieży w jednym z salonów sukien ślubnych. O rabunku na Facebooku poinformowała właścicielka salonu.

Kalisz. Kradzież w salonie sukien ślubnych. Olbrzymie straty

Kalisz. Kradzież w salonie sukien ślubnych. Panny młode zrozpaczone

Salon w Kaliszu robi wszystko, co może, by przygotować nowe suknie dla przyszłych panien młodych. To jednak nie jest takie proste. - Ukradziono nam nie tylko suknie, ale też wszystkie tkaniny, najdroższe koronki. To, czego nie ukradziono, zostało zniszczone - tłumaczyła właścicielka.