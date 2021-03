Kalisz. Restauracja czynna mimo zakazu. Sanepid odstąpił od kontroli

Właściciele restauracji "Góra i dół" - jako pierwsi gastronomicy w Kaliszu - zdecydowali się przyjmować gości od środy. Właściciel zapewnił chętnych do zjedzenia posiłku na miejscu, że w lokalu zadbano o przestrzeganie przepisów sanitarnych.

- Przedsiębiorca ma prawo, zgodnie z Art. 59. Prawa przedsiębiorców, do złożenia sprzeciwu wobec kontroli - powiedział w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim".

- Korzystając z prawa przedsiębiorcy do złożenia sprzeciwu co do trybu, w jakim przeprowadzana jest kontrola, została spisana adnotacja, że właściciel wniósł taki sprzeciw. Musi tylko w ciąg kolejnych 3 dni roboczych złożyć odpowiednią argumentację na piśmie - stwierdził Stodolny.