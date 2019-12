Kalisz. Pobili policjanta po służbie. Zatrzymano kolejnego podejrzanego. Dwie osoby z zarzutami

Funkcjonariusz z Ostrowa Wielkopolskiego został pobity, bo jeden z mężczyzn rozpoznał, że jest policjantem. "Łowcy głów" zatrzymali głównego prowodyra ataku na mundurowego. Dwaj jego koledzy usłyszeli zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Grozi za to 10 lat.

Sprawa dotyczy wydarzeń, do których doszło w niedzielę ok. godz. 4 w jednym z lokali gastronomicznych w Kaliszu (woj. wielkopolskie). Policjant udał się tam po służbie z bratem. Wtedy jeden z mężczyzn rozpoznał, że 32-latek jest policjantem. Czwórka agresorów zaczęła go wyzywać. Adrian W. wyszedł z lokalu, aby nie eskalować konfliktu.