Kalisz. 15 lat czekała na wyrok. 350 tys. dla 19-latki za błąd medyczny

Kalisz. 350 tys. zadośćuczynienia dla 19-latki

Szczepienia na COVID-19. Michał Dworczyk odpowiada KE

- Sąd obciążył przychodnię odpowiedzialnością na przyszłość. Proces leczenia w tym zdarzeniu nie został zakończony i coś może się jeszcze pojawić. Jest to zabezpieczenie dla pokrzywdzonej na poczet przyszłych chorób z tym związanych, które nie ujawniły się w trakcie wydawania wyroku - poinformowała rzeczniczka sądu w Kaliszu.

Jak dodała, pozwani nie przyznali się do błędu. Wyrok nie jest prawomocny i mogą się od niego odwołać.

Kalisz. 19-latka wygrała w sądzie. Walczyła 15 lat

Do zdarzenia, które nieodwracalnie zmieniło życie (wówczas - red.) czterolatki, doszło w 2006 roku w przychodni w Nowych Skalmierzycach k. Kalisza. Rodzice dziewczynki informowali lekarza o swoich obawach co do zdrowia córki.