Kalifornia. Władze stanu przyjmą ustawę penalizującą zdjęcie prezerwatywy bez zgody drugiej osoby

"The Guardian" przytacza także wyniki badań, z których wynika, że ofiarą takiego zachowania ze strony partnera padło 12 procent młodych kobiet. Powołuje się też na inne dane, mówiące o tym, że 10 procent mężczyzna przyznaje się do stosowania takich praktyk. Ponadto badania dowodzą, że w przypadku mężczyzn dopuszczających się takich czynów znacznie wzrasta ryzyko infekcji przenoszonych drogą płciową. U tych, którzy używają prezerwatyw, pozostaje ono na poziomie około 15 procent, podczas gdy w przypadku zdjęcia prezerwatywy zwiększa się niemal podwójnie. Praktyki te zwiększają także ryzyko doprowadzenia do nieplanowanej ciąży - w około 46 procentach przypadków.