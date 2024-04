Kajetan P. napadł na biegłą. Decyzja Sądu Najwyższego

Napaść na psycholog

W sierpniu 2022 r. sąd dla Warszawy-Mokotowa skazał Kajetana P. na rok więzienia za napaść na psycholog. We wrześniu 2023 roku warszawski sąd okręgowy w trzyosobowym składzie zmienił kwalifikację czynu i skazał go nie za napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Sąd obniżył też karę do 6 miesięcy pozbawienia wolności.