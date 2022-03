Kaja Godek z nową antyaborcyjną inicjatywą. Więzienie za posiadanie ulotki o przerwaniu ciąży?

Nowy projekt fundacji Kai Godek

Natomiast w czwartek fundacja, na czele której stoi Godek, ogłosiła start inicjatywy ustawodawczej "Aborcja to zabójstwo". "Projekt doprowadzi do wzmocnienia ochrony życia poprzez realne uniemożliwienie pomocnictwa w aborcji i namawiania do niej ciężarnych kobiet. Celem jest zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów, tak aby projekt mógł trafić do Sejmu" - napisano na stronie fundacji "Życie i Rodzina".