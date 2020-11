Kaja Godek rozważa zawiadomienie prokuratury. Chodzi o brak publikacji orzeczenia TK

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji zapadł w czwartek 22 października. Do czasu publikacji w Dzienniku Ustaw nie ma on jednak mocy prawnej.

"Ostatnia publikacja poszła o 23:40. Fajnie się bawią w Rządowym Centrum Legislacji... A niepełnosprawne dzieci są dalej mordowane, bo tak ma być, od dawna rząd tak chce i ten stan wzmacnia i utrzymuje. Kto by się przejmował taką błahostką jak wyroki Trybunału Konstytucyjnego!" - napisała we wtorek rano na swoim profilu rozżalona Kaja Godek, antyaborcyjna aktywistka.

Jeszcze tego samego dnia poinformowała, że rozpoczyna zbiórkę podpisów pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego, w której wzywa go do "zaprzestania łamania prawa", czyli do niezwłocznej publikacji orzeczenia TK.