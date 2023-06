Kadyrow stracił "prawą rękę"? Prosi Ukrainę o pomoc

"Działały ukraińskie służby specjalne, które 'prowadzą' priorytetowe cele. Pracowali ciężko, bardzo ciężko. Niestety straty są znaczne. Do ewakuacji wezwano 12 helikopterów, które na szczęście szybko zadziałały. O ile mi wiadomo, rannym udziela się wszelkiej niezbędnej pomocy. Być może przynajmniej ten incydent zmusi nas wreszcie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań przeciwko osobiście Prigożynowi i innym 'biznesmenom' ze sztabu grupy Wagnera, którzy zawsze wykorzystywali Rosję wyłącznie do osobistego wzbogacenia się, nie stroniąc nawet od bezpośredniej współpracy z wrogiem!" - czytamy we wpisie rosyjskiego wojskowego.