Kadyrow dowodzi oddziałom złożonym w głównej mierze z żołnierzy wyznających islam. Sam z dumą nosi bujny zarost na twarzy. Muzułmanie zobowiązani są do pielęgnowania brody religijnymi uregulowaniami. Golenie brody prowadzi do naruszeń zasad Islamu. Jest znakiem nieposłuszeństwa wobec Allaha, porzuceniem drogi, którą podążają wierni, zaprzeczeniem naturze i upodabnianiem się do kobiet.