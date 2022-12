Kaczyński zostanie w szpitalu? Nowe informacje o zdrowiu prezesa PiS

- Prezes Jarosław Kaczyński ma bardzo waleczne serce. I wraca do zdrowia, już rwie się do pracy. Jest twardzielem i nawet taka operacja go nie stłamsi, bo to nie był jakiś tam zabieg, ale operacja wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Prezes się kuruje i już wkrótce wróci do politycznej aktywności i wielkiego objazdu po Polsce - opowiada w rozmowie z "Super Expressem" Ryszard Czarnecki.