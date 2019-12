Jarosław Kaczyński przeszedł operację. "Już nad wszystkim czuwa"

Jarosław Kaczyński w poniedziałek trafił do szpitala. Tego samego dnia przeszedł operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Prezes PiS dochodzi już do siebie, czeka go jednak długa rehabilitacja. – Zabieg trwał około dwóch godzin. Prezes szybko doszedł do siebie i już się wszystkim zajmuje – mówi nam bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński długo zmagał się z bólem kolana (East News, Fot: Beata Zawrzel)

Wirtualna Polska jako pierwsza w poniedziałek podała, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Prezes PiS od tygodni miał zaplanowaną operację wszczepienia endoprotezy kolana. – Prezes odkładał operację z powodu kolejnych kampanii. Ostatnia jednak tak go nadwyrężyła, że nie było możliwości, by dłużej przekładać zabieg. Grudzień to idealny czas, bo wkrótce są święta i Jarosław będzie mógł w domu dojść do siebie – mówi nam polityk PiS.

Do tej pory Jarosław Kaczyński leczył się w warszawskim szpitalu przy ul. Szaserów. Tym razem jednak ze względu na specjalizację placówki, wybrał szpital w Otwocku. W poniedziałek został przyjęty z kompletem badań i tego samego dnia przeprowadzono zabieg wszczepienia endoprotezy. Szpital nie chciał się odnieść do operacji i stanu zdrowia polityka. – Nie mam do tego upoważnienia – powiedział nam Sławomir Chaberek, wicedyrektor placówki.

Kilka dni w szpitalu

- Nad wszystkim czuwali najlepsi lekarze z ministrem zdrowia na czele. Operacja trwała około dwóch godzin. We wtorek rano prezes był już w świetnej formie. Dostaje leki przeciwbólowe i dochodzi do siebie – mówi polityk PiS.

Jarosław Kaczyński ma zostać w szpitalu do końca tygodnia. Jeśli rana będzie się szybko goiła, jest szansa, że opuści otwocką placówkę w piątek. W najbliższym czasie będzie musiał się poruszać w specjalnej szynie. Konieczne będą kule, by nie obciążać operowanego kolana.

W domu prezesowi PiS będzie pomagała kobieta, która została zatrudniona, by pomóc w gotowaniu, robieniu zakupów i sprzątaniu. Pomoc zaoferowali także najbliżsi współpracownicy.

Długa rehabilitacja

Prezes PiS po zabiegu zaczął już delikatną rehabilitację. Ma ona potrwać jeszcze kilka tygodni i do pełni zdrowia Jarosław Kaczyński wróci za około trzy miesiące. Do tego czasu musi kilka razy dziennie wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie nogi i ruchliwość stawu kolanowego.

- Nie komentujemy sprawy. Umówiliśmy się z prezesem, że nie będziemy wypowiadali się na temat jego stanu zdrowia – mówi jedynie Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS.

Prezes PiS miał przejść operację kolana już niemal rok temu. Mimo że kontuzja bardzo mu dokuczała, kilka razy przekładał zabieg. Teraz jednak udało się wygospodarować kilka tygodni. Dzięki temu Jarosław Kaczyński będzie mógł się w pełni zaangażować w kampanię prezydencką Andrzeja Dudy.

