Kaczyński znów pokazuje, że jest dziś słabym, odklejonym przywódcą [OPINIA]

Podobne tłumaczenia brzmią bardzo zabawnie w ustach kogoś, kto połowę kariery politycznej spędził atakując oponentów za ich rzekomy "imposybilizm" i abdykowanie przed stojącymi przed Polską wyzwaniami. Kaczyński tymczasem w sprawie pandemii nie tylko bezradnie rozkłada ręce, ale też tłumaczy słabość państwa w sposób, który budzić może wyłącznie zdumienie. Winą za niezdolność państwa do wyegzekwowania pandemicznych obostrzeń obarcza bowiem… opierające się reformom sądy: "Ludzie muszą się szczepić, to sprawa podstawowa. Trzeba się zastanowić, biorąc pod uwagę realia i niechęć znacznej części społeczeństwa, co możemy tutaj zrobić. Wracam do sprawności państwa: sądy są tutaj ostatnią instancją - bez ich zreformowania, namówienia, by przestrzegały prawa […] trudno o zmianę". To kuriozalna diagnoza, problemem nie jest to, że walkę z wirusem blokują sądy, ale to, że PiS przestraszone części własnego elektoratu i jego reprezentantów w Sejmie, boi się przegłosować odpowiednich ustaw.