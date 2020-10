Kaczyński z ochroną SOP? "Prezes nie chce się rozstawać z Grom Group"

Faktycznie w ustawie o Służbie Ochrony Państwa, osobami, którym z mocy ustawy przysługuje ochrona SOP, są: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych. Dodatkowo szef MSWiA, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzję o objęciu ochroną innych osób ze względu na dobro państwa.

Jednak jak słyszymy w otoczeniu prezesa PiS, polityk najchętniej nie przesiadałby się do rządowego samochodu z funkcjonariuszami SOP w środku. Przynajmniej w Warszawie, w drodze do pracy i do domu. - Może być podobna sytuacja do tej sprzed kilku lat. W partyjnym aucie będzie jeździł prezes, a za nim samochód z ochroną SOP – mówi nam nasz informator.