Kaczyński wymienił jedno nazwisko. Na sali słychać śmiech

Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Jastrzębiu-Zdroju został zapytany o relacje Polski z Unią Europejską zaproponowane przez Jacka Saruysza-Wolskiego. Prezes PiS zaznaczył, że z ogromnym szacunkiem odnosi się do europosła. Zaznaczył jednak, że "jego argumenty to nie amunicja tylko co najwyżej kapiszony".