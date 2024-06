Kaczyński w Chełmie. Rzuca mocne oskarżenia

Jego zdaniem, to zatrzymanie żołnierzy to coś "naprawdę ogromnie istotnego". - Dlatego, że prawdopodobne, to była przyczyna śmierci tego, który poległ. Ale także dlatego, że to pokazuje, na czym naprawdę polega polityka tego rządu. Rządu, który w każdym demokratycznym kraju po czymś takim musiałby się podać do dymisji - stwierdził.