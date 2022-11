Kaczyński szczerze o polityce Orbana. "My takich błędów popełnić nie możemy"

Premier Węgier zmienił front wobec Unii Europejskiej. By zdobyć pieniądze z Funduszu Odbudowy, decyduje się na ustępstwa. Jarosław Kaczyński wyjawił, co jest tego powodem. - Gospodarka mu się wali - stwierdził prezes PiS. Ocenił, że to efekt jego błędnej polityki. - My takich błędów popełnić nie możemy - dodał.