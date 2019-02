Kaczyński: Srebrna miała być konkurencją dla Fundacji Batorego

- Gerald Birgfellner sam zainteresował się tą sprawą (wieżowców - red.), twierdząc, że potrafi to poprowadzić. Deklarował, że z góry wynajmie część lokali i uzyska kredyt w zachodnim banku - zdradza w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Od wielu lat mam takie marzenie, które jest w pełni legalne, choć może się nie podobać w wielu środowiskach, by Instytut Lecha Kaczyńskiego stał się poważną konkurencją dla Fundacji Batorego. (...) Byłoby to poważne przedsięwzięcie typu ideowego, może coś w rodzaju Fundacji Adenauera, stanowiące istotne zaplecze polskiego patriotyzmu i myśli państwowej - mówi prezes PiS.

"[Wieżowce - red.] to miała być nowoczesna inwestycja z częścią biurową, ale także z hotelem i częścią konferencyjną. W pierwszych latach, w czasie spłacania kredytu, pozwalałoby to uzyskać dochody, choć znacznie mniejsze niż to, co ma Batory. W dalszym etapie, po spłacie zadłużenia, ta kwota byłaby większa. Dawałoby to instytutowi ogromne możliwości działania" - stwierdza. "Ale oczywiście nie miałoby to nic wspólnego z moją osobistą sytuacją finansową" - kontynuuje Kaczyński.