Kaczyński spotkał się z Gowinem i Ziobrą. Rozmawiają o umowie koalicyjnej

Kwestia 30-krotności składek ZUS poróżniła lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Po wycofaniu projektu ustawy, obaj politycy spotkali się, by porozmawiać o przyszłości koalicji. W naradzie bierze udział również Zbigniew Ziobro.

Przypomnijmy, spór między politykami dotyczył poselskiego projektu znoszącego od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Projekt wpłynął do Sejmu w minioną środę. Według autorów projektu, miało to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł.