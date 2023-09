Kaczyński prezentuje program. Mówi o prawach kobiet w ciąży

Druga wartość to ludzkie życie. To, że to wartość wielka to sądzę, że każdy z nas wie. Dla wielu z nas - dla każdego na tej sali - to oczywiste, ale nie jest to oczywiste w wielu krajach. Jest wiele ideologi - dzisiaj bardzo ekspansywnych - które tę wartość podważają. Człowiek ma żyć, kiedy jest zdrowy silny, szczęśliwy, gdy jest mu dobrze, gdy jest młody lub względnie młody. A później? Później to może być różnie - stwierdził wicepremier.