Kaczyński odejdzie na polityczną emeryturę? Prezes PiS zdradził swoje plany

- Ja przybyłem z pewnymi zadaniami i one są w zasadzie na końcu drogi. Jeżeli je wykonam, to mój pobyt w rządzie nie będzie miał większego sensu. W partii jest bardzo dużo do zrobienia. Na początku przyszłego roku termin konstytucyjnych wyborów nie będzie już tak odległy. To jest moment, kiedy trzeba się za to brać - powiedział Kaczyński.