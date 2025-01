Kaczyński o wyborach w SN. "Kompletne bzdury"

- Traktat europejski stwierdza, że sądownictwo to wyłączna kompetencja państwa. Są też wyroki TSUE stwierdzające wyraźnie, że jeśli ktoś jest nominowany przez prezydenta, to jest sędzią . Oczywiście, że nie zagłosujemy za ustawą incydentalną - dodał prezes PiS.

Na pytanie o decyzję PKW ws. subwencji wyborczej PiS odpowiedział, że minister finansów Andrzej Domański powinien wypłacić wskazane przez Komisję środki. - Oczywiście, że powinien zapłacić. A jeśli tego nie zrobi, to w obecnym systemie, tzn. systemie, który nie tylko złamał praworządność, ale w ogóle nie uznaje obowiązywania prawa, to po prostu nic. Ale jak system się zmieni, to poniesie tego konsekwencje - podsumował Kaczyński.