Kaczyński o rządzie koalicji. "Gigantyczne oszustwo"

- Musimy iść razem, wszyscy razem, dopiero wtedy decydujące zwycięstwo będzie możliwe. Ale to wszystko razem, odnosi się także, do pewnej propozycji, do pewnego planu, który ma oznaczać pewną zmianę na naszej politycznej scenie. Ja wiem, ze bardzo trudną do uzyskania, ja wiem, że taką, która zostanie odrzucona, na pewno zostanie odrzucona, ale trzeba o niej mówić. To jest zmiana, która ma dotyczyć pewnej jedności, ponadpolityczności, ponadpartyjności w stosunku do kwestii, które uznajemy za zasadnicze, najważniejsze. To jest siedem razy tak - poinformował.