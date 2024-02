Kaczyński o kobietach w rządzie Tuska

Podczas przemówienia przed TK prezes PiS dodał następnie, że "pozwoli sobie na pewien żart". - Jeśli Donald Tusk jest wrogiem pań, wrogiem kobiet, no to naprawdę działa po mistrzowsku. Bo ten skład, jeżeli chodzi o płeć piękną w rządzie, doskonale służy tej jego niechęci, jeżeli taka niechęć rzeczywiście ma miejsce. Ale może no po prostu jest umysłowo bliski tym paniom. Być może - stwierdził Kaczyński.