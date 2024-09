Kaczyński o Czarneckim: Wiem, że dużo jadł

To nie wszystko. W połowie lipca postanowienie o przedstawieniu zarzutów Czarneckiemu wydała również Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Śledztwo dotyczące niekorzystnego rozporządzenia mieniem zostało wszczęte po zawiadomieniu przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Według ustaleń śledczych w latach 2009-2013 polityk miał doprowadzić Parlament Europejski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ok. 203 tys. euro.