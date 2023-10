Kaczyński naraził się wyborcom. Polacy niezadowoleni

Od 18.30 telewizyjne starcie przedstawicieli ogólnopolskich komitetów wyborczych. Jarosław Kaczyński zdecydował, że w tym czasie zamiast do telewizji, uda się na wiec do Przysuchy. W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski spytaliśmy Polaków, co sądzą o takiej decyzji prezesa PiS. Polityk może nie być zadowolony.