Kaczyński na miesięcznicy chroniony przez snajpera

Snajper na dachu budynku

Fragment Krakowskiego Przedmieścia oraz teren wokół Placu Piłsudskiego były zamknięte dla ruchu. Już tradycyjnie, teren zabezpieczały policja oraz żandarmeria wojskowa skutecznie uniemożliwiając dotarcie do polityków członkom Lotnej Brygady Opozycji, którzy przygotowali happening.

"To demonstracja siły"

- To formacja, która w czasie pokoju powinna być wykorzystywana wyłącznie w razie zagrożenia terrorystycznego, a nie straszenia grupy protestujących opozycjonistów. Widoczna obecność żołnierzy w takiej sytuacji może doprowadzić jedynie do niepotrzebnych napięć. To demonstracja siły, którą spotyka się w krajach rządzonych przez wojskowe dyktatury – powiedział na łamach dziennika gen. Roman Polko, były dowódca GROM.