Kaczyński mówi, że nie żałuje swoich słów o kobietach. "To prawda"

Kaczyński: "Obrzydliwa kampania Lewicy i PO"

W środę, na korytarzu sejmowym, prezes PiS został zapytany o sytuację ciężarnych kobiet w Polsce. Kaczyński stwierdził, że to, co przedstawiają dziennikarze, to "jedno wielkie oszustwo". Według niego, ani w wniosku, ani w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego (TK) w sprawie aborcji, nie było mowy o zagrożeniu życia i zdrowia kobiet.