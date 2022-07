Kaczyński ma problem z Wielkopolską? Kłopoty z organizacją spotkań

"Wychodząc naprzeciw pytaniom i spekulacjom dotyczącym przyjazdu Prezesa Prawa i Sprawiedliwości pana Jarosława Kaczyńskiego do Zalasewa informujemy, że spotkanie to zostało zorganizowane bez uzgodnienia i poinformowania sołtysa i rady sołeckiej Zalasewa, którzy tak samo jak pozostali mieszkańcy dowiedzieli się o tym wydarzeniu z portalu epoznan. Znając opinię naszych mieszkańców uważamy, że takie spotkania nie powinny odbywać się w naszej okolicy. Głównym organizatorem i zapraszającym pana Jarosława Kaczyńskiego jest poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Bartłomiej Wróblewski, a dysponentem Swarzędzkiej Sali Audiowizualnej w Zalasewie, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. Prosimy zatem wszelkie pytania i komentarze na temat wizyty kierować do powyższych osób i instytucji" - czytamy w oświadczeniu.