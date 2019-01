Kaczyński kontra Soros. Rzeczniczka PiS zabiera głos

George Soros, węgierski król finansjery, znów wywołany do tablicy. Tym razem przez... rzeczniczkę PiS. - Jarosław Kaczyński uważa, że państwo powinno zrobić wszystko, by spekulanci giełdowi nie zwiększali wpływu na rynek medialny - napisała Beata Mazurek na Twitterze.

I cytuje "polityka z obozu rządzącego". "To jest groźny spekulant, który potrafi używać swoich wpływów. Gra kursami walut, potrafi doprowadzać do bankructwa, brutalnie wyzyskiwać wpływy polityczne do obalania rządów. Nie przypadkiem de facto został persona non grata na Węgrzech, a wiele państw uważnie obserwuje jego działania i nie pozwala by za bardzo się rozpychał. Także Polska nie będzie - przynajmniej za obecnych rządów - biernie patrzyła na zwiększanie przez niego wpływów. Państwo polskie ma narzędzia by to zatrzymać. Jeśli weźmie się pod uwagę względy bezpieczeństwa państwa, wniosek jest jasny: nie będzie zgody na tą transakcję".