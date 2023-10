Kaczyński ostro ze sceny. "Nam pozostaje tylko jedno"

Kaczyński uderza w TVP

Prezes PiS stwierdził, że wiele jest jeszcze do zmiany. - Mamy miasta, które się sypią, mamy miasta, które mogą być piękne, a wyglądają bardzo, bardzo niedobrze, szczególnie w swoich centrach i to tak niedobrze, że za chwilę może to się zacząć walić. Ja wczoraj byłem w Łodzi. Łódź, w której swego czasu mieszkałem, to miasto, które mogłoby być naprawdę piękne w takim secesyjnym wydaniu. Tylko, że tam to już trzeba być palami podpierać. My chcemy to zmienić, my chcemy zmienić Łódź, Śląsk i bardzo wiele innych miejsc w Polsce. To jest program na wiele lat - mówił.