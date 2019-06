Kaczyński chce usunąć Kukiza. Tajny plan PiS

Prawo i Sprawiedliwość chce przeprowadzić operację usunięcia ruchu Kukiza z polskiej sceny politycznej - informuje "Fakt". Jak podaje tabloid, Kaczyński chce doprowadzić, do tego, że Paweł Kukiz nie będzie mógł samodzielnie stworzyć list na jesienne wybory. Wkrótce ma ruszyć pierwsza faza tego tajnego planu.

Prawo i Sprawiedliwość ściga się z czasem. Jarosław Kaczyński wyznaczył termin rejestracji list do wyborów parlamentarnych do końca czerwca. Do tego czasu Paweł Kukiz ma czas na to, by zdecydować się, czy przejść do partii Kaczyńskiego.