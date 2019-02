Kaczyński chce przeprosin. Karczewski: "Prezes PiS egzekwuje sprawiedliwość"

Jarosław Kaczyński oskarżany o łamanie prawa wystosował przeciwko swoim oponentom wezwania przedsądowe. - To normalna, naturalna próba wyegzekwowania sprawiedliwości. To jest prawo i z tego prawa należy korzystać - skomentował w Polsat News marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

- Na publikowanych ostatnio taśmach widzimy dobry wizerunek prezesa. Jest pozew i będą kolejne. Dobre imię jest bardzo istotne i ważne w polityce. Wszystko to, co dzieje się w nielegalny sposób, wymaga wyjaśnienia prawnego i tego pan prezes domaga się w sposób naturalny i oczywisty - powiedział w Polsat News Stanisław Karczewski.

"Szukają haka na Kaczyńskiego od 30 lat"

- Powinien się wytłumaczyć z tego jakie ma zarzuty. Nie chcę się w tej kwestii specjalnie wypowiadać, jestem też ostatnią osobą, która by pana posła broniła. To co się czyta jest wyjątkowo niesmaczne - ocenił.

Jak dodał, jest to dla Niesiołowskiego "bardzo trudna sytuacja". - Niektórym politykom wszystko kojarzy się z Jarosławem Kaczyńskim. Ten atak na prezesa Kaczyńskiego wskazuje na jego siłę. Politycy, publicyści poszukują haka na prezesa Kaczyńskiego od 30 lat. Nie mogą nic znaleźć, bo to jest człowiek niezwykle uczciwy - podkreślił marszałek Senatu.

Z treści nagrań, do których dotarła Wirtualna Polska wynika, że Niesiołowski miał całą listę zachcianek, które irytowały łódzkich przedsiębiorców. – Przesadza, kur… Przesadza no, kur… Bez przesady, ja pierd… On to kur…by non stop to robił jakby mógł – mówił jeden z nich. O sprawie pisaliśmy TUTAJ.