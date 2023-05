Kaczyński brnie dalej w "kremlowskie teorie". "Biorą udział w akcji sprzyjającej Moskwie"

- To są ataki kremlowskie, nawet jeśli ktoś z atakujących nie ma świadomości, w czyjej grze uczestniczy i na czyją korzyść działa – choć oceniam, iż ogromna część ma rozeznanie – to powtórzę – biorą udział w akcji sprzyjającej Moskwie" - powiedział Kaczyński odnosząc się do sobotniej konferencji prasowej w Kopczanach, na której wystąpił wraz z szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem.