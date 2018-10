Kacper Płażyński ma eksperta z kontrowersyjną przeszłością. Był członkiem sekty

Przynależność do sekty religijnej i uczestnictwo w obrazoburczych happeningach z pewnością budzą zgorszenie osób o konserwatywnych poglądach. Tymczasem Zbigniew Sajnóg, który ma to wszystko za sobą, jest dzisiaj ekspertem kandydata PiS na prezydenta Gdańska.

Występuje u boku Kacpra Płażyńskiego, kandydata PiS na prezydenta Gdańska, w charakterze eksperta od kultury. Zbigniew Sajnóg w przeszłości robił rzeczy, które dziś zapewne byłyby nie do zaakceptowania przez konserwatywne środowisko.

Sajnóg był między innymi artystą grupy Totart i uczestnikiem obrazoburczych happeningów. Jest też autorem wiersza „Flupy z p...”, o którym dziś Płażyński pochlebnie się wypowiada. - Jest bezsprzecznie jednym z istotnych faktów kulturowych, mających wpływ na percepcję polskiej literatury przełomu lat 80. i 90. Utwór stał się przedmiotem szerokiej dyskusji znawców poezji, do dzisiaj omawiany jest – także w ramach dyskursu akademickiego – w kontekście znaczenia i dorobku środowiska pisma Brulion. Z kolei grupa Totart, gdzie Zbigniew Sajnóg był jednym z liderów, to jeden z najbardziej znanych i cenionych nie tylko Polsce przejawów naszej gdańskiej kultury współczesnej - podkreślił.

To nie wszystko. Dzisiejszemu doradcy Płażyńskiego nie była obca ezoteryka. Był członkiem sekty religijnej Niebo. Co na to kandydat PiS na prezydenta Gdańska? - Chcę jednoznacznie powiedzieć, że fakt, iż ktoś stał się w przeszłości ofiarą działalności sekty, nie może w żaden sposób wykluczać takiej osoby z życia społecznego czy publicznego - zaznaczył.