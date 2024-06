Już wychodził, gdy padło pytanie o Trumpa. Reakcja bezcenna

Komentując słowa byłego prezydenta USA o "ukartowaniu" procesu, przekazał, że "to lekkomyślne, niebezpieczne i nieodpowiedzialne, by ktoś mówił, że to wszystko jest ukartowane, tylko dlatego, że nie podoba mu się werdykt". - Nasz system wymiaru sprawiedliwości przetrwał prawie 250 lat i dosłownie jest kamieniem węgielnym Ameryki. Nasz system wymiaru sprawiedliwości powinien być respektowany. I nigdy nie powinniśmy pozwolić nikomu go zburzyć - mówił.