Już wkrótce „Tydzień Kuchni Polskiej”

Tydzień Kuchni Polskiej to część flagowego programu MAKRO “Polskie Skarby Kulinarne”, do którego tegorocznej edycji przystąpiło ponad 100 restauracji z sześciu regionów: Warszawy, Krakowa, Poznania i Wielkopolski, Wrocławia i Dolnego Śląska, Trójmiasta i Pomorza oraz Warmii i Mazur. Promują one tradycje kuchni polskie w nowych ciekawych interpretacjach. Z okazji Tygodnia Kuchni Polskiej (9-15 listopada) przygotują one specjalne biało-czerwone i niepodległościowe dania, które będą dostępne także w menu na wynos.